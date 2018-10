Com valor de R$ 148 mil, Telefônica Brasil vence pregão de celulares para vereadores de Vilhena; presidente comenta

Apesar das críticas, a Câmara de Vilhena deu seguimento à licitação que prevê a aquisição de 23 linhas telefônicas para serem usadas por vereadores e servidores da Casa. Relembre AQUI

A Telefônica Brasil foi a única apresentada na quinta-feira passada, durante a realização do pregão realizado pela plataforma on line Licitanet.

De acordo com informações do Licitanet, o valor, que originalmente tinha a estimativa de gastos de R$ 180 mil, reduziu para R$ 148 mil, representando economia de 17,87%.

Contudo, o presidente da Casa de Leis, Adilson de Oliveira (PSDB), devido ao desgaste sofrido pela divulgação da aquisição dos aparelhos em matéria do Extra de Rondônia, prometeu reduzir o valor para R$ 94 mil, o que, supostamente, não aconteceu. Relembre AQUI

PRESIDENTE EXPLICA

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Oliveira disse que três empresas foram convidadas, mas só uma participou. Explica que os R$ 180 mil de estimativa fazem parte da tabela da Anatel.

Com relação ao R$ 148 mil, valor apresentado pela empresa vencedora do certame por 30 meses, pode reduzir tendo em consideração que cada vereador terá um limite de até R$ 100,00 (cem reais) mensal de plano no aparelho.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação