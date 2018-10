Deputado eleito, ex-prefeito de Cabixi conhecido por Chiquinho assume a presidência da Emater

Na tarde desta segunda-feira, 15, o governador Daniel Pereira (PSB), confirmou via telefone a reportagem do Extra de Rondônia, que o deputado eleito, ex-prefeito de Cabixi, Francisco Mende de Sá Barreto Coutinho (PSB) conhecido por “Chiquinho da Emater” assume a estatal nesta terça-feira, 16.

Chiquinho tem amplo conhecimento na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), onde desenvolveu diversas atividades na autarquia.

Com isso, o governador chamou o recem-eleito deputado para assumir a presidência da estatal, no qual foi aceito. Chiquinho assume no lugar de Albertina Marangoni Botega.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo