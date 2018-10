Desvendado caso de atendente que levou tiro na boca por ter negado a trocar bebida por cartela na Expovil de 2014

A Delegacia de Homicídios de Vilhena concluiu na última semana, um caso de grande repercussão no ano de 2014, onde o atendente de uma barraca de bebidas, montada dentro do Parque de Exposições de Vilhena, levou um tiro na boca desferido por um cliente.

Na ocasião, a vítima, Carlos Adalberto dos Santos, de 21 anos, atendia na barraca “Parada Obrigatória” e se negou a vender bebida alcoólica para um cliente, que queria pagar com um passaporte para os dias de festa da Exposição Agropecuária.

Devido suspeitar que a cartela fosse roubada, pois estava preenchida em nome de uma mulher, a vítima disse ao autor do crime que não podia efetuar permutas e este saiu do local. Cerca de 45 minutos depois, o cliente retornou, foi em direção ao atendente e desferiu um único tiro, que lhe atingiu a lateral da boca, saindo na nuca.

Apesar da gravidade do disparo que atingiu uma das vértebras, a vítima sobreviveu, mas teve danos permanentes.

Devido inúmeras dificuldades encontradas na identificação do autor do crime, o inquérito se arrastou por todos esses anos, porém, em fim foi descoberta a identidade do infrator (Foto), que se trata de um adolescente que tinha 15 anos na época e que foi morto em uma tentativa frustrada de assalto, em maio do ano passado, na cidade de Várzea Grande/MT, onde acabou linchado por populares.

Texto e fotos: Extra de Rondônia