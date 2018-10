Dia de Nossa Senhora Aparecida é comemorado com cavalgada e procissão em Colorado

A tradicional cavalgada do Dia da Nossa Senhora Aparecida começou às 8h da sexta-feira (12) em Colorado do Oeste. Cerca de 500 pessoas fizeram o trajeto do parque de exposições até a igreja matriz a pé, em cavalos, bicicletas e automóveis. No caminho de cerca de 5km, idosos, crianças, famílias inteiras seguiam a imagem da padroeira que ia frente transportada em uma carroceria ornamentada.

Ao chegar ao seu destino a padroeira foi conduzida ao interior da igreja onde mais féis aguardavam a cerimônia e o início da missa. Foi necessário um segundo espaço com transmissão em telão para que todos os fiéis acompanhasse a missa. O governador de Rondônia, Daniel Pereira, assistiu à missa e relembrou a época que viveu no município. ‘‘Essa foi a primeira cidade que me acolheu, acolheu a minha família’’, conta.

Para a aposentada Maura da Silva, 68 anos, o festejo é um demonstração de fé e um reconhecimento da importância daquela que foi escolhida por Deus para dar a vida ao salvador da humanidade. ‘‘Esse festejo demonstra a nossa fé, Maria é a nossa intercessora, a mãe de Jesus. Ela merece muita honra’’, disse ela que é natural do Mato Grosso do Sul, mas já mora no município há 30 anos.

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Jeferson Mota