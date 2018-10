Governador vai viabilizar incentivos fiscais para produção de algodão em RO; vídeo

Daniel Pereira (PSB), governador de Rondônia, conversou com reportagem do Extra de Rondônia via telefone nesta segunda-feira, 15, onde confirmou que vai buscar informações para viabilizar uma legislação para dar incentivos fiscais na produção de algodão no Estado.

De acordo com Daniel, num vídeo que ele gravou na fazenda Independência em Vilhena, mostrou que o algodão é mais uma opção de plantio para gerar empregos e renda.

Segundo o governador, um grupo empresarial fez experiência e plantou em 100 equitares de algodão, no qual o produto foi de excelente qualidade. Com isso, determinou ao secretário de fazenda, que busque informações no Mato Grosso, Goiás e na Bahia, Estados que produzem algodão e tem legislação de incentivos fiscais.

Daniel enfatiza que vai fazer o possível para que até ao fim de seu mandato seja implantado em Rondônia, uma legislação que venha de encontro ao produtor para gerar mais emprego e renda.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Divulgação