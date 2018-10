Máscara usada por atirador leva PC a desvendar homicídio cometido dentro de bar no Embratel

Foi divulgada pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira, 15, a imagem de Igor Castro Siqueira, mais conhecido como “De Menor”, que foi indiciado na última semana pela morte de Elton Flávio de Matos, vulgo “Pequeno”, assassinado a tiros dentro de um bar na noite do dia 5 de setembro de 2016, no Bairro Embratel, em Vilhena.

Na ocasião, Igor, que tinha 21 anos, entrou no bar onde Elton, que tinha 36, jogava sinuca com um amigo e atirou várias vezes contra o mesmo, que não teve a menor possibilidade de defesa.

De acordo com as investigações, a motivação inicial do crime, teria sido uma briga por causa de R$70,00, iniciada em uma plantação de tomates, onde tanto a vítima como o infrator trabalhava e que acabou envolvendo ambas as famílias.

Após o desentendimento, Elton voltou a morar na cidade, no entanto, os dois continuaram a fazer parte de um mesmo grupo de whatsapp formado apenas pela malandragem, onde novamente se desentenderam, e a vítima disse que Igor não cumpria com suas dívidas de droga. Neste exato momento, Igor saiu do grupo.

Dias depois, o crime aconteceu e uma peculiaridade acabou levando os investigadores até o jovem, pois testemunhas afirmaram que além de um moletom com capuz, o autor do crime fazia uso de uma máscara usada por trabalhadores que lidam com grande quantidade de pó ou agrotóxicos, sendo esta última, a função de Igor na referida plantação de tomate.

Igor, que cumpria pena em regime semiaberto por outros crimes, foi indiciado por homicídio qualificado, sem defesa de reação da vítima e se encontra foragido.

Quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro do agente, pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Polícia Civil pelo (69) 3322-3001.

Texto e fotos: Extra de Rondônia