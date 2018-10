Motoneta furtada durante feriado é abandonada em terreno baldio

Uma motoneta Honda Biz, de cor vermelha, com placa NBY-4628, que havia sido furtada no último dia 12, foi abandonada em um terreno baldio no Bairro Boa Esperança, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, uma moradora da Rua 902 chamou a polícia, devido ter visto logo pela manhã, a referida motoneta no meio de um terreno baldio, localizado em frente seu imóvel.

Ao ser verifica a placa do veículo, foi constatado se tratar de produto de furto, sendo este removido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências.

Texto e fotos: Extra de Rondônia