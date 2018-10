PC elucida dupla tentativa de homicídio onde camiseta segurou projétil disparado contra uma das vítimas

O delegado Núbio Lopes de Oliveira, responsável pela Delegacia de Homicídios de Vilhena apresentou na manhã desta segunda-feira, 15, a conclusão do inquérito que investigava uma dupla tentativa de homicídio cometida no dia 29 de setembro do ano corrente, onde surpreendentemente, a camiseta de uma das vítimas, segurou um dos projéteis disparados. (Reveja AQUI)

Na ocasião Vínicius Vitor Gomes, de 18 anos e uma menor, foram alvejados a tiros enquanto dormiam, por um indivíduo conhecido por eles como “Pernambuco” e mais tarde identificado como sendo Márcio da Silva Barbosa.

Durante as investigações, foi levantado que as vítimas, que tiveram projéteis alojados na cabeça e no corpo, moravam sozinhas no imóvel, que era usado para alojar produtos de furtos e roubos cometidos tanto por eles, quanto por mais dois suspeitos, que estavam no local na hora do crime. Porém, “Pernambuco” era apenas o fornecedor das armas usadas por neles nas ações delituosas.

Como temiam que a polícia descobrisse o esconderijo, devido após os roubos, os agentes, juntamente com “Pernambuco”, irem para o local e promover algazarras, os moradores solicitaram que estes fossem embora, dando início a uma discussão, que acabou em nada.

No entanto, durante a madrugada, enquanto as vítimas dormiam, “Pernambuco” entrou no quarto, acendeu a luz e deu início aos disparos, que atingiram os dois jovens, principalmente na região da cabeça.

Como já havia sido divulgado pelo Extra de Rondônia, no dia do crime, uma assistente social do Hospital Regional solicitou que os militares que atenderam o caso voltassem na casa para procurar pelos documentos pessoais dos feridos, para o caso de uma possível transferência de unidade para a retirada das balas, momento este, em que foram localizados os produtos dos crimes que eram guardados no local, levando as vítimas a também serem indiciadas pelo crime de receptação. (Reveja AQUI)

Já “Pernambuco”, que fugiu da cidade após o delito, foi preso na última semana na cidade de Campo Novo dos Parecis/MT, por cumprimento de mandado de prisão por outros delitos, foi indiciado neste inquérito, por dupla tentativa homicídio, qualificado por motivo fútil e sem chances de defesa das vítimas, que como já foi dito, dormiam no momento do atentado.

Texto e fotos: Extra de Rondônia