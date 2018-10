Taça ACIV define finalistas do Master e Aberto

Na tarde do sábado, 15, quatro partidas disputadíssimas marcaram as semifinais do Torneio Taça Aciv de Futebol Society, em Vilhena.

O primeiro deles foi pelo máster entre Aciv e Chacará Boa Vista, este último perdendo por 2 a 0. Os gols da Aciv foram marcados por Sandro e Ederson. Com isso a equipe disputara a final na categoria.

Na segunda partida da semifinal, Mecânica do Valdo derrotou por 3 a 2 a equipe do Giotto Transportes garantindo a outra vaga na final.

O terceiro confronto foi entre REC/Vilhena e Gazim, valendo uma vaga na final do aberto. Os gols da partida foram marcadas na primeira etapa com dois da equipe do Rec e um da Gazim, este último ficando fora da final.

Na quarta partida, a equipe Trator Campo venceu por 2 a 1 o time da Tornearia Brasil. Flávio abriu o placar para o “trator” e em seguida Anderson empatou para a tornearia. O primeiro tempo ficou empatada em 1 a 1. No segundo, ambas as esquipes buscavam o gol da vitória. E, após uma cobrança de escanteio, Diego cabeceia, deixando a equipe da Trator Campo na disputa da final do aberto.

A final do certame esportivo ocorrerá no domingo 27 de outubro, conforme a programação abaixo:

Final Máster: ACIV X mecânica do Valdo, às 15h15. Final Aberto: REC/Vilhena Tintas x Trator Campo/Comercial Mariano às 16h15.

Texto e fotos: Extra de Rondônia