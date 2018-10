VÍDEO: em agenda no Cone Sul, Marcos Rocha nega aliança com caciques do MDB e comenta ataques

O Coronel Marcos Rocha (PSL), candidato ao governo de Rondônia, cumpre agenda na região do Cone Sul desde a manhã deste domingo, 14.

Ele cancelou entrevista coletiva em Vilhena neste domingo e se deslocou até a cidade de Cerejeiras, onde participou de reuniões com lideranças e produtores.

Num vídeo, Rocha aparece ao lado do ex-candidato a deputado federal, o vilhenense Evandro Padovani, e de Juca Mazzutti, presidente da Aprosoja.

Ele esclareceu os ataques que vem enfrentando e a suposta aliança com os caciques do MDB. “Não existe nenhum tipo de coligação. Estamos vindo com uma mudança. Prestem atenção que isso é fake news, é uma mentira. Estão gerando isso para criar instabilidade”, disse.

Mais tarde, Rocha usou a rede social Facebook para continuar seu desabafo, alegando que os adversários usam a mentira como estratégia.

Nesta segunda-feira, 15, Rocha continua a agenda em Vilhena liderando uma carreata pelas principais avenidas da cidade.

>>> LEIA, ABAIXO, O DESABAFO DO CANDIDATO:

Amigos e amigas, estou no interior, cumprindo agenda da campanha em lugares que muitas vezes a internet não chega.

Desde o início da semana surgiram muitas tentativas de desgastar nossa caminhada. Isso é comum nesse período. Entretanto, os ataques têm sido acima do normal. Não fiz nenhuma aliança, repito, e nem vou fazer, principalmente com corruptos que tanto prejudicaram nosso estado. Estamos todos cansados dessa velha política. Esse é o jogo deles. Inventam mentiras, bolam estratégias para tentar nivelar minha história com a deles.

Aliar-se às velhas raposas seria uma estupidez enorme, pois sei que nossos votos foram de pessoas que querem a mudança e, para isso, estão fazendo campanha de graça. Minha campanha é limpa, sem dinheiro público, sem alianças partidárias. Não foi escolhido nenhum secretário e não será loteado para nenhum partido. Colocaremos pessoas técnicas que entendam cada uma das pastas.

Aceitei colocar minha candidatura por um motivo simples: ajudar o Bolsonaro a realizar a mudança total no nosso país. Quebrar exatamente essas estruturas milionárias que só desejam permanecer no poder.

Trabalharei com a verdade que, para mim é mais importante que o resultado das urnas. Não mudarei meus valores, minha personalidade. Prefiro perder as eleições a trair todo um sentimento de mudança. Infelizmente, hoje mais cedo, outras pessoas preferiram realizar essa traição (basta ver fotos e matérias) a trabalhar com a verdade.

Nossos eleitores são inteligentes. Sabem que aqui não temos o recurso dos experientes marqueteiros como eles o fazem. Nossa campanha é olho no olho. Sem intermediários.

Esse espaço devia ser para isso e não para rebater todas as fakes news que surgem. De uma coisa o eleitor pode estar certo: com a ajuda e a firmeza do povo de Rondônia nós vamos em frente. Com a paz, com a verdade.

Trabalhando para construir um estado melhor, mais justo e tolerância zero à corrupção.

