Após uma década, presidente de instituto anuncia concurso com salários de até R$ 4,5 mil – para Câmara de Vilhena

Silvio Lutz, presidente do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), visitou a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta terça-feira, 16, onde falou sobre o edital do concurso da Câmara de Vereadores de Vilhena.

De acordo com Silvio, a empresa tem uma estrutura própria, para receber as questões elaboradas por professores e consultores que elaboram as questões, a partir do conteúdo programático que está no edital.

Com isso, é feita toda a diagramação e impressão interna num espaço próprio, sendo que recentemente a empresa recebeu a visita dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no qual foram conferir in loco o espaço físico para certificar que a empresa é idônea.

O presidente afirma que a empresa tem um sistema seguro e totalmente digital que embaralha eletronicamente as provas para evitar qualquer tipo de cola eletrônica visual.

Silvo ressalta que a Ibade atuou no Estado de Rondônia nos concursos da Polícia Civil, Iperon, DER, Educação, entre outros e que Vilhena é um polo que já está mapeado pela empresa.

Lutz explica aos candidatos que as inscrições serão apenas pela internet no link www.ibade.org.br, sendo do dia 17 de outubro a 20 de novembro. Porém, as provas serão aplicadas no dia 16 de dezembro de 2018.

Estão sendo oferecidas 41 vagas, para nível médio e superior na área de direito, administração, comunicação, administrativa, motorista, professor de Libras, entre outros.

Porém, vale ressaltar que para o cargo de motorista e professor de Libras haverá prova prática.

Por fim, Silvio esclarece que para fazer a inscrição o candidato tem que acessar o link acima, gerar o boleto e pagar numa agência bancaria que ainda será divulgada pela Câmara.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia