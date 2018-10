Grupo de teatro vilhenense apresenta peça “À Margem” em três cidades de RO

O Grupo de Teatro Wankabuki de Vilhena realizará entre os dias 17 e 26 de outubro uma série de apresentações da peça “À Margem” nos municípios de Porto Velho, Ariquemes e Nova Mamoré.

O espetáculo é ganhador do Prêmio Sesc de Incentivo às Artes Cênicas 2018. Serão oito apresentações em escolas da capital e do interior rondoniense.

O espetáculo foi escrito pela atriz e também diretora do Wankabuki, Valdete Sousa. A dramaturga explica que a peça apresenta a história de imigrantes desbravadores, dentre eles os cacaieiros, as lavadeiras, lavradores e garimpeiros em busca de ouro, pedras preciosas e terras.

“Criado a partir das vozes de nossas mães e avós e da história oral que permeia às margens dos rios. Em suas linhas, evoca a história de um rio morto, no passado fonte de vida, rememorando as mazelas de famílias nordestinas e sulistas, no abandono de suas origens, na esperança de encontrar o Eldorado. O imaginário Amazônico e a história dividem espaço com o progresso e os sonhos de homens e mulheres”, complementa.

A peça contará com tradução simultânea na Língua Brasileira de Sinais (Libras), além de visita guiada ao cenário, antes das apresentações, para pessoas cegas ou com baixa visão e espaços reservados para cadeirantes e pessoas com baixa mobilidade.

“Acredito que a acessibilidade no teatro deve vir antes da necessidade. É preciso uma conscientização da sociedade como um todo, para que transformemos cada vez mais, lugares acessíveis, a mais pessoas”, diz Débora Veiga, sonoplasta e responsável pelas visitas guiadas ao cenário.

ESTREIA

O espetáculo estreou na programação do Palco Giratório em setembro de 2018. Foram duas apresentações (dias 16 e 18) no Sesc Esplanada, em Porto Velho (RO). Para a atriz Tainá Sousa a experiência de apresentar dentro de um grande festival de teatro foi gratificante. “Com certeza conta muito para meu currículo artístico. Acho muito bacana que convidem grupos como o nosso, do interior, para compartilhar histórias do nosso Estado. Espero que o público se identifique com a história que estamos tentando transmitir”, comenta com expectativa.

FICHA TÉCNICA DO ELENCO

Valdete Sousa (Dramaturgia e direção), Valdete e Tainá Sousa (Atrizes), Débora Veiga (Sonoplastia), Edmar Leite (Iluminação), Maycon Moura (Operação de Luz), Dennis Weber (Fotografia), Núbia Labov (Tradução em Libras), Valdete Sousa (Figurino), Ateliê da Mary (Costura), Tainá Sousa (Cenografia e objetos cênicos) e Lúcia Manganaro (Concepção de bonecos).

CALENDÁRIO DE APRESENTAÇÕES

No dia 17/10 a apresentação será na Escola de Ariquemes; 18/10: Instituto Federal de Rondônia – Campus Porto Velho Calama – 19h; 20/10: Na cidade de Porto Velho em frente ao Palácio das Artes – 20h; 22/10: Escola Estadual 21 de Abril de Porto Velho; 23/10: Escola Estadual João Bento da Costa – 19h em Porto Velho; 24/10: Casa do Ancião de Porto Velho- 16h; 26/10: Escola de Nova Mamoré

SOBRE O GRUPO DE TEATRO WANKABUKI

O Grupo de Teatro Wankabuki completou 15 anos de existência em 2018 e durante esse período caminhou por diversas formas do fazer artístico, passando do drama ao cômico, e sempre buscando formação, seja em oficinas em outros municípios e na capital, em grupos de estudos ou mesmo na realização de oficinas para a comunidade.

O Wankabuki investe na formação de público, artistas, e pessoas capacitadas para o fazer artístico. São 15 anos de (r)existência artística no Cone Sul de Rondônia. Para saber mais sobre o grupo acesse o site oficial ou acompanhe pelas redes sociais Instagram e Facebook.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação