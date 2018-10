Motorista desvia de cachorro e acerta poste no Cidade Verde

O acidente ocorreu no final da manhã desta terça-feira, 16, no Residencial Cidade Verde, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local, a condutora de um Del Rey, com placas de Dracena/SP, seguia pela Rua 1202-29, sentido Perimetral, quando um cachorro atravessou a pista.

Ao desviar bruscamente do animal, a mulher subiu com seu veículo na calçada, o chocando contra um poste, que teve sua estrutura danificada.

Apesar da violência da colisão, a mulher não se feriu. A Polícia Militar esteve no local, registrou o caso e comunicou as centrais elétricas sobre a situação do poste. O animal também não foi ferido.