NOVEMBRO: hipnóloga e especialista em PNL ministrará palestra em Vilhena

No próximo dia, 01 de novembro, a trainer em Programação Neurolinguistica (PNL), Mileine Vargas, ministrará uma palestra na sede do Sebrae Vilhena, localizado na Rua Rony Castro Pereira, 4061 – Jardim América.

Mileine Vargas é hipnóloga, empresária e trainer em PNL. A profissional tem formação completa em programação neurolinguística no Brasil, practitioner pela Universidade da PNL nos Estados Unidos (EUA), é membro da academia internacional de trainers em PNL, além de possuir certificação em analista de inteligência emocional.

Vargas é a primeira mulher da Região Sul do Brasil a treinar pessoalmente com Richard Bandler e John Grinder (criadores da PNL) e Anthony Robbins. É autora do livro “O dia que me demiti” e idealizadora do programa de desenvolvimento da mulher.

MAIS SOBRE A TÉCNICA

A programação neurolinguistica vem de três importantes áreas que reúnem: sequenciamento de ações visando o alcance de metas; funcionamento da mente, pensamento e linguística; e uso da linguagem e seu poder sobre nós.

BENEFÍCIOS

Os benefícios obtidos durante a formação oferecem resultados na vida pessoal e profissional, além de potencializar suas habilidades, desenvolver inteligência emocional, ter mais flexibilidade para lidar com os desafios, ampliar a capacidade de comunicação e influenciar pessoas, eliminar traumas e bloqueios, aumentar sua autoestima, aprender a administrar conflitos, desenvolver estratégias de automotivação e liderança, gerar novas escolhas, novas formas de tomar decisões e aumentar a criatividade.

Para participar basta entrar em contato através do telefone 9 8142 5919 (Whats) ou pelo site.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação