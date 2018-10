Operação da PF em RO, CE, PR e Goiás prende 21 pessoas suspeitas de tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal (PF), através da Delegacia de Repressão a Entorpecentes em Rondônia (DRE/SR/PF/RO), deflagrou, nesta terça-feira, 16, Operação Hidra, visando desmantelar associação criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

O nome da operação decorre da mitologia grega da Hidra de Lerna, em referência ao mostro que tinha o poder de regenerar sua cabeça quando cortada, surgindo duas novas em seu lugar.

Os principais investigados, mesmo possuindo um extenso histórico criminal ligado ao tráfico de drogas e outros delitos, não se dissuadiram da prática delituosa, passando a arregimentar seus familiares para o cometimento de crimes.

Foram expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal de Porto Velho/RO 20 (vinte) mandados de prisão e 21 (vinte e um) mandados de busca e apreensão, cumpridos nos Estados de Rondônia, Ceara, Paraná e Goiás.

A Justiça determinou, também, o bloqueio de 25 (vinte e cinco) contas bancárias utilizadas para a movimentação dos valores relacionados com a venda dos entorpecentes até o limite de R$ 4,3 milhões e o sequestro de todos os imóveis, veículos e semoventes (gado) adquiridos pelos investigados com o dinheiro ilícito e utilizados na lavagem de dinheiro.

As investigações tiveram início em março de 2018 culminando com a realização de duas apreensões de entorpecentes, sendo a principal delas ocorrida na cidade de Vilhena/RO no mês de julho, com a apreensão de 113 quilos de cocaína ocultas no interior de um caminhão.

A equipe de investigação conseguiu identificar que as drogas eram fornecidas por um cidadão boliviano residente em Guayaramerin/Bolívia e transportada em barcos até uma fazenda às margens do rio que divide os países na cidade de Guajará-Mirim/RO, imóvel este objeto de sequestro judicial, de onde seguiam ocultas em veículos para diversos pontos do país, notadamente os Estados de Goiás e Ceará, sendo distribuídas em diversas “bocas de fumo” nas regiões metropolitanas.

Os presos, que responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, serão encaminhados para unidades prisionais e permanecerão à disposição da Justiça Federal em Porto Velho/RO.

Fonte: PF/Assessoria

Fotos: Divulgaçao