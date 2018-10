Revendedora compra mais de R$ 1 mil em blusas via whatsapp e não recebe mercadoria

Uma mulher de 53 anos, que trabalha como revendedora de roupas, procurou a Polícia Civil de Vilhena na manhã de segunda-feira, 15, para denunciar que havia sido vítima de um golpe superior a R$ 1 mil, aplicado por um a suposta fornecedora.

De acordo com os relatos da vítima presentes no boletim de ocorrência, após entrar em contato com a fornecedora de nome Camila, pelo aplicativo de mensagens whatsapp de número (85) 96213932, e selecionar 56 blusas, a mulher pagou por elas via depósito bancário, o valor total de R$1.008,00.

Após realizar o pagamento, a vítima foi bloqueada pela estelionatária, que tinha dito que encaminharia o código de rastreio da mercadoria, que segundo a mesma, seria enviada via Sedex.

