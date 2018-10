Abutre’s Moto Clube promove ação social no dia das crianças em Vilhena

No último dia 12, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e dia das Crianças, os motociclistas do Abutre’s Moto Clube – subsede Vilhena, promoveram ação social no Bairro Ipê.

Na oportunidade, foram montadas barracas, onde foram distribuídos 800 cachorros quentes, 300 brinquedos, além de pipocas, refrigerantes, geladinho, corte de cabelos e brincadeiras com as crianças.

Diversas famílias receberam visitas de alguns membros do clube, onde foram entregues cestas básicas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação