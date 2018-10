Após nota do Ideb, escola vilhenense recebe título por excelência

A escola estadual Paulo Freire, loclaizad ano município de Vilhena conquistou o título “Escola de Excelência”, isso devido à nota 6,8 obtida no último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ocupando o primeiro lugar entre as instituições com maiores pontuações do Estado de Rondônia.

Segundo a diretora, Luzimar José Pereira, a instituição desenvolve vários projetos, dentre eles, as oficinas teatrais que além de incentivar a leitura, também lhes apresentam os grandes clássicos literários.

“Todo o trabalho é coordenado pelas professoras Clarice Faria e Silvana Queiroz. As atividades são desenvolvidas com diversas turmas, inclusive, recentemente os alunos encenaram a obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, e foi um sucesso. Acredito que essas ações só contribuíram para o nosso rendimento. Só tenho a agradecer a todos os funcionários da escola e aos alunos que tem se dedicado muito”, pontuou ela.

Outro projeto que ao ver da diretora colaborou muito para o índice foi o “Biblioteca Ativa e Participativa”, que busca instigar os alunos ao hábito de leitura, além de torná-los potenciais contadores de histórias. Confira as fotos das atividades realizadas na instituição.

