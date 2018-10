CABIXI: Escola Planalto realiza “Noite do Pastel” para custear despesas

A escola Planalto do município de Cabixi realizará na próxima sexta-feira, 19, a “Noite do Pastel” com uma variedade de sabores e preços a partir de R$ 4,00 .

Serão vendidos pastéis de carne, queijo, frango com catupiry, presunto e queijo, além de sucos e caldo de cana. Todo o valor arrecadado no evento será para custear despesas da escola.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/Divulgação