Câmara de Vilhena abre concurso com mais de 40 vagas e salários de até R$ 4 mil

Está aberto a partir desta quarta-feira, 17, e seguirá até o dia 20 de novembro, as inscrições para o concurso da Câmara de Vereadores de Vilhena. Estão sendo ofertadas 41 vagas para cargos no nível médio e superior, e com salários que variam de R$ 1,3 mil a R$ 4 mil, além dos benefícios mais benefícios.

Há vagas para assistente administrativo, motorista, advogado, auditor interno, contador e analistas, nas áreas de administração, tecnologia da informação, contabilidade, jornalismo, letras e direito, além de analistas parlamentar, com curso superior em qualquer área de formação. O valor das inscrições vão de R$ 75,00 a R$ 105,00.

O concurso será realizado pelo Ibade, com previsão para aplicação das provas objetivas no dia, 16 de dezembro. Confira o edital.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra