Em visita ao Extra, Expedito garante que adversário ataca para esconder ligação com MDB e diz que Bagattoli “deve estar com problema”

Na manhã desta quarta-feira, 17, o candidato ao governo de Rondônia pelo PSDB, Expedito Junior, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde fez um breve relato da campanha no segundo turno.

De acordo com o candidato, intensificou visitas em algumas cidades que não obteve bom desempenho nas urnas, incluindo municípios do Cone Sul.

Junior explica que o concorrente está explorando um único processo que ele respondeu até hoje, que é de cunho eleitoral. Porém, Expedito resume que, “os ataques que sofre é tática para esconder que o concorrente é ligado ao MDB – e como sabem que o partido foi rejeitado nas urnas, lançaram o plano “B”, sendo Confúcio “MDB e “PSL” ao mesmo tempo”.

Junior ressalta que, quem quiser a continuidade da gestão de Confúcio vota no concorrente. Entretanto, quem quer mudança de verdade vota Expedito para que o Estado sofra uma verdadeira revolução no desenvolvimento.

Contudo, sobre Jaime Bagattoli ter falado que a equipe de Expedito Junior está implantando notícias falsas sobre ele, Expedito, nega, apenas se ateve em dizer que o empresário deve estar com algum problema.

Expedito ressalta que em todos os pleitos eleitorais que participou sempre foi bem votado, inclusive agora com 60 mil votos à frente do segundo colocado.

Junior afirma que também apoia o candidato a presidência Jair Bolsonaro (PSL), mas que Rondônia, precisa de um governador forte, preparado e experiente, para que o Estado possa voltar gerar empregos e desenvolvimento.

Por fim, Junior afirma que está preparado para governar o Estado, pois Rondônia precisa de um governador mais humano, e acima de tudo com experiência para resolver centenas de problemas, não jurídico, mas sim na área política, principalmente da saúde, educação, segurança entre outros, e que o próximo governador terá que se reunir com os 52 prefeitos, 24 deputados estaduais, oito deputados federais e com os três senadores para elaborar um pacto para colocar o Estado nos trilhos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia