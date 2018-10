Equipe coloradense é vice-campeã na Taça Mato Grosso de Futsal

A equipe de futsal feminino sub-15 da escolinha 16 de junho, de Colorado, é vice-campeã, no campeonato mato-grossense de futsal, ocorrido no último fim de semana, no município de Paranatinga-MT.

De acordo com o treinador, Wender Castro, o popular “Pitica”, a equipe se juntou com a equipe mato-grossense Mixto Esporte Clube, realizando uma campanha invicta até a semifinal, mas na ultima partida, a equipe foi derrotada pelo placar de 2 a 1 pela equipe de Nobres, atual vice-campeão brasileiro de futsal 2018.

O treinador agradeceu a parceria que tiveram e coordenador e treinador da equipe feminina do Mixto, Renner Benevides e Celso Nunes, e o apoio da prefeitura e secretaria de esportes de Colorado do Oeste.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Nilo Coradini/Divulgação