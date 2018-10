Humoristas inovam e promovem comemoração especial do dia das crianças em escola municipal

Os humoristas Creide & Lagartixa usando de toda alegria e descontração inovou e promoveu comemoração especial do dia das crianças numa escola municipal na manhã de terça-feira, 16.

Deixando de lado a tradição de realizar festas no dia 12 de outubro, dia que se comemora “Nossa Senhora Aparecida” e dia da “Criança”, a dupla de humorista idealizou um projeto e com ajuda de alguns parceiros fez a alegria de muitas crianças da Escola Municipal Vilma Vieira, localizada no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Na ocasião, além da alegria da dupla, foram entregues, diversos tipos de guloseimas a todas as crianças presentes.

Cleide e Lagartixa realizaram o projeto com apoio dos servidores da escola, do empresário Darci Cerutti, do médico oftalmologista Marco Túlio de Freitas Teodoro, Josiana Gauto e do Jornal Eletrônico Extra de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia