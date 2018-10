PIMENTEIRAS: com inicio nessa sexta-feira Rodeio de Praia terá mais de R$ 10 mil em prêmios

De 19 a 21 de outubro acontece a 6ª edição do Rodeio de Praia de Pimenteiras. A expectativa é de que milhares de pessoas das cidades do Cone Sul e região prestigiem a festa.

Durante os três dias haverá rodeio em touros e carneiros, apresentações culturais, barracas com comidas típicas e show com artistas regionais.

A competição trará os maiores nomes do rodeio profissional do Cone Sul, além de oferecer as seguintes premiações: R$ 9 mil (1º colocado), R$ 2 mil (2º), R$ 1,5 mil (3º), R$ 1 mil (4º) e R$ 500,00 (5º).

Já para as crianças que competirão em carneiros os prêmios são: um tablete (1º lugar) e um chapéu (2º e 3º). O evento acontecerá no local onde é realizado o tradicional Festival de Praia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria