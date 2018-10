Vilhena agora conta com laboratórios de diagnóstico imediato de tumor

Inaugura no próximo dia 22 de outubro, o Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia (LAPC) Patologia Bucal e Maxilo Facial (LPB) em Vilhena.

Os laboratórios vão trabalhar com diagnóstico imediato de tumores, atendendo a população de Vilhena e região, além de oferecer outros serviços.

Para marcar a chegada na cidade, a equipe de especialistas dos laboratórios fará uma palestra gratuita sobre “Neoplasias e a importância da fase pré-analítica das peças cirúrgicas”.

A palestra, que acontecerá na prefeitura de Vilhena, das 19h às 22h, é voltada para médicos, dentistas e estudantes da área de saúde. Os palestrantes serão: Carlos Aburad, médico patologista; Artur Aburad, médico patologista e cirurgião-dentista e Arlindo Aburad, patologista bucal e cirurgião-dentista.

A equipe dos laboratórios, que são referência em diagnósticos de câncer em Mato Grosso, vai discutir no evento a técnica conhecida como biópsia por congelação, entre outros assuntos.

Para se ter uma ideia, geralmente, um diagnóstico tradicional demora de 15 a 20 dias para ficar pronto, o que causa angústia em pacientes e familiares. Com a técnica aplicada pelos médicos Carlos Aburad e Artur Aburad, e o dentista Arlindo Aburad, o resultado do diagnóstico é informado no momento da cirurgia do paciente.

“Faremos parcerias com cirurgiões médicos e dentistas locais para que pacientes não precisem se deslocar para outras regiões quando precisarem passar por cirurgias de tumores. Os médicos e dentistas farão a cirurgias e trabalharemos com o diagnóstico imediato”, explica o médico patologista Carlos Aburad.

Aburad lembra também que, além do resultado rápido do diagnóstico, o paciente ainda evitará custos de deslocamento para outras regiões com o serviço oferecido pelos laboratórios.

Os laboratórios irão oferecer serviços de patologia cirúrgica, anatomia patológica, exame preventivo de boca e de colo uterino, Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) e imunohistoquímica.

Os laboratórios estão localizados na Rua Gonçalves Dias, nº 191 – Centro, Sala 3, Edifício Saint Germain, em Vilhena.

TRAJETÓRIA

O Laboratório de Patologia Bucal (LPB) começou suas atividades, no ano de 2007, no Hospital de Câncer de Mato Grosso.

Desde 2015, o LPB trabalha conjuntamente com o Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia (LAPC) do Hospital de Câncer de Mato Grosso. Em um projeto de expansão, os laboratórios abriram unidades em Sorriso (MT) e em Vilhena (RO).

EQUIPE

Arlindo Aburad é dentista, fez graduação na Unic (Universidade de Cuiabá) e doutorado em Patologia Bucal na USP (Universidade de São Paulo).

Artur Aburad é dentista e médico, fez as duas graduações na Unic (Universidade de Cuiabá), doutorado em Patologia Bucal na USP (Universidade de São Paulo) e residência no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo.

Carlos Aburad é médico, fez graduação na Universidade José do Rosário Vellano em Alfenas (MG) e residência no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria