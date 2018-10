Vilhenense embarca para torneio internacional de Jiu-Jitsu em Manaus

A vilhenense Joiciane Gomes do Nascimento, de 18 anos, da academia Atritus Figth Company, embarca nesta quinta-feira, 18, rumo a Manaus (AM).

Ela vai participar do torneio Opem Internacional de Jiu-Jitsu Championship/2018, que ocorrerá nos dias 20 e 21, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira.

Ao Extra de Rondônia, Joiciane afirma que a expectativa é fazer uma boa competição e espera trazer um bom resultado. “É uma competição de alto nível e estou preparada para essa disputa. Quero criar meu nome dentro do Jiu-jitsu”, pontou.

A atleta explicou que no torneio participará em duas categorias no peso pena: uma de 58,500 kg com quimono e a outra submission até 56,500 kg, sem quimono. E, para competir nessas duas modalidades, Joiciane enfatiza que realizou um treino puxado de 6 horas diárias durante três meses.

A Jiujiteira conta que treina há quatro anos o esporte e possui 12 títulos entre competições estaduais, nacionais e internacionais. O destaque maior foi no sul-americano de Jiu-jitsu em 2015, na cidade Barueri (SP), sendo campeã na sua categoria.

O sensei Luiz Menicha salienta que a atleta é exemplar e muito perfeccionista nos seus treinos. Garante que ela tem o acompanhamento de uma equipe de profissionais, como nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, o que faz dela ser uma das melhores jiujiteira na região e no Estado.

“Acreditou no potencial da Joici, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos. Principalmente com a questão de patrocínio, que só é cedido para o futebol e vôlei. Mas não tenho que desmerecer a umas empresas e pessoas que vêm nos ajudando financeiramente para nossa viagem a Manaus”, complementou.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia