Assaltantes armados invadem mercado e roubam celulares e motocicleta de clientes

O crime ocorreu no início da noite de quarta-feira, 17, no Mercado Sena, localizado na Avenida 34, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena, onde dois meliantes armados invadiram o comércio e anunciaram um assalto.

Após renderem todos que estavam no local, os meliantes roubaram dois aparelhos celulares pertencentes a clientes.

Na fuga, um dos assaltantes fez uso de uma motocicleta Honda NXR 150, de cor predominante vermelha, com placa NCH-7533 e um capacete Bieffe, ambos de propriedade de um dos clientes. Já o segundo meliante, empreendeu fuga do local a pé.

Após colherem informações sobre as características físicas dos infratores junto às testemunhas, a Polícia Militar realizou diligências, mas não obteve êxito na localização dos meliantes e do veículo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa