Colisão entre carros deixa uma pessoa ferida no Jardim Eldorado

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 18, no cruzamento da Avenida Jô Sato (BR-174) com a Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de uma VW Parati, placa NBE-0475/Vilhena, seguia pela Jô Sato, sentido, BR-364, quando chegou no cruzamento, colidiu com uma caminhonete Hilux OHN-2500/Vilhena, que transitava pela Tancredo Neves, sentido Porto Velho.

No impacto, o motorista da Parati, sofreu escoriações na cabeça e no braço. Ele foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

A PRF isolou o local para registrar o boletim de ocorrência e depois liberou a pista.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia