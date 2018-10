Etapa final do festival de música de Chupinguaia acontece no domingo

A Prefeitura Municipal de Chupinguaia por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo realizará no próximo domingo, 21, a última etapa do 14º Festival Popular da Interpretação da Canção (Fespic) na Estância Guaporé em Chupinguaia.

O Fespic foi resgatado pela prefeita Scheila Flávia Anselmo Mosso (DEM), após cinco anos sem realizá-lo, isso, porque durante a campanha havia se comprometido em retomar eventos e atividades tradicionais da cidade.

A competição percorre todos os distritos, sendo realizada em sete etapas. Para a fase final estão classificadas 19 pessoas. Nesta edição as premiações para os cinco colocados da categoria adulto são: R$ 1,3 mil (1º lugar), R$ 800,00 (2º), R$ 500,00 (3º), R$ 300,00 (4º) e R$ 150,00 (5º).

Já na categoria infantil os prêmios são: R$ 500,00 (1º colocado), R$ 300,00 (2º) e R$ 150,00 (3º), sendo 10 competidores. Na ocasião também serão entregue troféus e certificados.

Durante o evento haverá torneio de futebol, almoço, bingo com sorteio de brindes, apresentações culturais e baile. As inscrições para o torneio continuam abertas, sendo cobrado o valor R$ 110,00. Os prêmios para as equipes vencedores são de R$ 800,00 (1º lugar), R$ 400,00 (2º) e R$ 200,00 (3º).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação