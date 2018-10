No Cone Sul, MPC faz visita técnica e orienta gestores em Vilhena

Em cumprimento ao objetivo estabelecido em seu Plano Estratégico, horizonte 2016/2019, visando intensificar ações pedagógicas e preventivas junto aos entes jurisdicionados, o Ministério Público de Contas (MPC/RO) realiza um ciclo de visitas técnicas a municípios do Cone Sul do Estado de Rondônia.

A atividade integra plano de ação específico aprovado pelo Colégio de Procuradores e iniciou-se nessa terça-feira, 16, estendendo-se até a próxima sexta-feira, 19.

São contemplados nesse ciclo os municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Corumbiara e Cerejeiras. A equipe é coordenada pela procuradora de Contas, Érika Patrícia Saldanha de Oliveira, e conta ainda com o assessor Breno Politano Lange.

Como convidados a participarem das visitas, visando esclarecer dúvidas dos jurisdicionados, estão o procurador do Estado, Fábio de Sousa Santos, que atua na Procuradoria-Geral do Estado junto ao Tribunal de Contas (PGE/TCE-RO), e a auditora de controle externo do Tribunal de Contas, Maiza Meneguelli.

ORIENTAÇÕES

Durante as atividades, realizadas em dois períodos (prefeituras pela manhã e câmaras à tarde), a equipe do MPC, além de poder conhecer e vivenciar um pouco da realidade dos entes fiscalizados, busca fomentar a atuação pedagógica marcante dos órgãos de controle externo, oportunizando a orientação franca e direta aos gestores e servidores municipais.

Com essa diretriz, foram visitar nessa terça-feira, na parte da manhã, a Prefeitura de Vilhena e, à tarde, a Câmara Municipal, oportunidade em que os representantes do órgão ministerial e o procurador do Estado também estiveram nas obras da nova sede do Poder Legislativo local. Na quarta-feira, a atividade está ocorrendo na cidade de Colorado.

Texto e foto: Assessoria