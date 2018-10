Prefeito explica valores pagos a empresa e reforça transparência de ações

O prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para esclarecer os valores pagos à empresa Pública-Tecnologia de Comunicação, com sede em Ariquemes, mas que presta serviços ao município de Pimenteiras.

De acordo com o mandatário, a empresa presta serviços à administração Pimenteirense desde julho de 2014, quando recebeu R$ 6.477,25 referente a 09 dias de serviços.

Recebeu, também, em agosto do mesmo ano, R$ 19.609,96, referente à implantação do sistema; já em setembro recebeu R$ 21.574,17, por serviços no fornecimento de licença de uso dos sistemas e demais itens pertencentes à licitação pública, que aconteceu em 27 de junho de 2014, qual consta no volume 01 do processo 534/2014.

Em 24 de março de 2016, a empresa recebeu, por forca de termo aditivo, R$ 22.778,63, valor pago até hoje. “Vino”, como é conhecido, esclarece que não existe nenhum aditivo nesses valores.

Complementa, porém, que a Pública-Tecnologia de Comunicação venceu outra licitação para o fornecimento do Diário Eletrônico das escolas no valor de R$ 1,7 mil mensais, sendo o valor o mesmo até hoje.

“O faturamento mensal da empresa junto à administração pública de Pimenteiras é de R$ 24.478,63, valor este que eram pagos em 2016. Todas as informações estão disponíveis no Portal da Transparência e, ainda, de forma física, para que qualquer pessoa possa ter acesso e comprovar os valores e da forma que trabalhamos, com seriedade e transparência”, pontuou o mandatário.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia