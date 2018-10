Vereador questiona colegas por absolvição em CPI: “Não tiveram coragem de olhar na cara de Célio”

Após a absolvição de Célio Batista (PR) durante o julgamento da Comissão Parlamentar de Inquérito em Vilhena, o vereador Carlos Suchi (Podemos) desabafou através de um vídeo divulgado nas redes sociais. Relembre AQUI

Suchi, que votou a favor da cassação de Célio na CPI que investigava atos de corrupção e nepotismo, questionou a conduta de seus colegas que – segundo ele – “não tiveram coragem de olhar na cara” do parlamentar acusado.

Entretanto, quase no final do vídeo, Suchi, praticamente, responsabiliza o presidente do Legislativo, Adilson de Oliveira (PSDB) e o vereador Ronildo Macedo (PV), pelo não posicionamento na CPI.

No caso de corrupção, Adilson e Maredo votaram pela absolvição. Já no suposto atos de Nepotismo, a dupla se absteve de votar, evitando a cassação do mandato de Célio.

Para Suchi, que é subtenente da Polícia Militar, o município está de luto pela desmoralização da Casa de Leis. “Eu esperava deste parlamento firmeza e uma mudança, uma política nova, que valoriza essa cadeira. A partir de hoje não defendo mais os vereadores, vou falar de mim”, arrematou.

>>> CONFIRA O VÍDEO:

