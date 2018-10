Casal é preso com quase 1 kg de cocaína em ônibus de Cerejeiras com destino a Vilhena

Às 18h30 de quinta-feira, 18, um casal de passageiros de um ônibus, que seguia de Cerejeiras a Vilhena, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), transportando aproximadamente 1 quilo de pasta base de cocaína.

A fiscalização ao ônibus, ocorreu no km 19 da BR-435, em Vilhena. A mulher, de 20 anos e seu companheiro, de 24, que já possuía passagem policial por tráfico de drogas, transportavam no interior de uma mochila, 945 g do referido entorpecente.

A abordagem se deu após o recebimento de uma denúncia anônima relatando a situação, razão pela qual a PRF reforça aos cidadãos que, caso visualizem algum fato que cause estranheza, entre em contato por meio do telefone 191, para que seja realizada a devida averiguação pelos policiais.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o entorpecente, à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena.

Texto e fotos: Assessoria