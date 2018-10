Cerejeirense denuncia precariedade e falta de condições para acompanhantes em hospital

Na manhã desta sexta-feira, 19, Luzia Rodrigues, moradora de Cerejeiras, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde expressou sua indignação com as autoridades que administram o município e o hospital.

De acordo com Luzia, sua mãe de 61 anos teve problemas de saúde e está internada na unidade hospitalar. Porém, na ala não há cama para acompanhante. Como sua mãe não pode ficar sozinha, pois não consegue andar, Luzia pediu um colchão para descansar, mas ouviu da diretora que o hospital não possui colchão reserva. Com isso, ela está deitada no piso. Inclusive, Luzia ainda relata que sua mãe não recebeu nenhum medicamento por parte do hospital, está fazendo uso dos remédios que trouxe de casa.

O site deixa espaço caso a diretora do hospital queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Internauta