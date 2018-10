Corpo de Bombeiros de Vilhena recebe nova viatura para busca e salvamento

Ocorreu na manhã desta sexta-feira, 19, no 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Vilhena, a solenidade de entrega de uma nova viatura de busca e salvamento, adquirida com fundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A chave da Toyota Hilux, que custou o valor aproximado de R$ 140 mil, foi repassado ao comando do 3º GB, pelas mãos do o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Demargli da Costa Farias, do chefe da Coordenadoria Regional de Policiamento III, Coronel Paulo André Santos de Sousa e do prefeito de Vilhena, Eduardo Toshiya Tsuru.

Também estiveram presentes os comandantes do Tiro de Guerra, da Polícia Rodoviária Federal, da Aeronáutica, dentre outras autoridades, que prestigiaram a entrega do veículo, que reforçará significativamente o atendimento do corpo de Bombeiros de Vilhena, que de acordo com as palavras do comandante, capitão Merycles Guedes, tem sido referência em todo o Estado.