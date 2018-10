Deputado e secretário anunciam inauguração de policlínica em Vilhena; complexo vai oferecer especialidades

Com prédio pronto, mas vazio e parado há vários anos, a Policlínica anexa ao Hospital Regional de Vilhena deverá ser inaugurada em menos de três meses.

A garantia foi dada pelo Governo do Estado à Prefeitura de Vilhena nesta semana em visita técnica ao local.

O espaço, quando em funcionamento, atenderá pacientes da cidade e de todo o Cone Sul em especialidades médicas.

A visita foi feita pelo governador Daniel Pereira, o deputado estadual Luizinho Goebel, o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, e os secretários de Saúde Luis Maiorquim (Estado) e Afonso Emerick (município).

O QUE FICOU ACERTADO

De acordo com o Governo, foi montada uma força-tarefa para que a Policlínica seja inaugurada até o fim de 2018, visto que os profissionais que trabalharão no local já estão disponíveis, o prédio já está pronto e uma emenda do deputado Luizinho garante a compra de mobílias.

“A policlínica irá ajudar a desafogar o Hospital Regional, já que vai oferecer atendimentos de especialistas. É mais um passo que estamos dando na direção de melhorar o atendimento no Regional e garantir acesso de todos à Saúde de qualidade”, conta Japonês.

LUTA ANTIGA

“Será um marco para Vilhena e para o Cone Sul. Já estávamos empenhados nesse objetivo há muitos anos e agora, com o esforço sincero de todos, será finalmente realidade”, explica Afonso.

Para Luizinho Goebel, “as especialidades médicas que serão oferecidas aqui vão beneficiar todas as cidades do Cone Sul. Quero agradecer muito por esse mutirão, essa união de forças, que trará um benefício tão grande para Vilhena e região”.

Texto e foto: Assessoria