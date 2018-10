Em menos de dois dias, PM recaptura seis foragidos da justiça em Vilhena

Da madrugada de quarta-feira, 17 até a noite quinta-feira, 18, a Polícia Militar de Vilhena recapturou seis foragidos da justiça, sendo um destes, do Estado do Paraná.

Thiago dos Santos de Andrade, de 29 anos, foi recapturado na madrugada de quarta-feira, 17, na Rua 830, localizada em frente à praça do Ginásio Geraldão, quando foi abordado por uma guarnição de Polícia Militar, que em consulta nominal, constatou que havia contra o mesmo, um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Vilhena.

Já Jeison Fernando Batista, de 30 anos, foi recapturado na tarde de quinta-feira, 18, em frente uma residência localizada na Rua Rio de Janeiro, onde os militares abordaram um grupo de pessoas, estando no meio o agente, que possuía um mandado de prisão expedido pela comarca de Porto Velho. Segundo o agente, as acusações contra ele são pelos crimes de roubo e violência doméstica.

O terceiro a ser recapturado foi Rodrigo Emerson Tech Lopes, de 27 anos, preso no início da noite de quinta-feira, 18, em um apartamento localizado na Avenida 15 de Novembro, Centro, por uma guarnição da PM, que se dirigiu até a Colônia Penal de Vilhena, atendendo a solicitação de um agente penitenciário, que lhes informou sobre a evasão do apenado do regime semiaberto, apresentando uma foto do mesmo.

O denunciante informou ainda, um endereço onde provavelmente Rodrigo se encontrava e que este estava fazendo uso de nome falso para não ser identificado.

No local informado, o jovem realmente foi localizado e inicialmente, forneceu o nome de Pedro tech Lopes. No entanto, após ser interpelado pelos militares, acabou informando seu verdadeiro nome.

Também foram recapturados Francisco Salomão Lima Peixoto, de 21 anos, foragido da justiça do Paraná (Reveja AQUI) e os dois foragidos do Presídio Cone Sul, Ezequiel Costa da Silva e Claudeci de Oliveira Medeiros, que serraram as grades da janela da cela (Reveja AQUI).

Todos os recapturados foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foram submetidos a exames de corpo de delito e seguidamente conduzidos à Colônia Penal e o Presídio Cone Sul.

Texto e foto: Extra de Rondônia