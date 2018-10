Ex-vereador critica demora em CPI’s, gastos desnecessários e dá nota 4 à atual legislatura da Câmara de Vilhena

O ex-vereador Ernando Lucena visitou a redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 19, para fazer uma análise crítica da atual legislatura da Câmara de Vilhena.

Lucena, que fez parte da Câmara entre novembro e dezembro de 2016, iniciou dizendo que está decepcionado com os parlamentares em decorrência da demora no julgamento das CPI’s dos vereadores Célio Batista (PR) e Marcos Cabeludo (PHS).

Batista foi inocentado pelo parlamento na última quarta-feira após 1 ano se arrastando. Relembre AQUI

Já o caso de Cabeludo é semelhante ao de Célio, porém ainda sem um desfecho. Ambos estão afastados das funções parlamentares, mas recebem seus salários mensalmente.

“Não pode um vereador receber sem trabalhar. Cassam presidente da República em 08 meses, e por que isso acontece em Vilhena? Se fosse o Cabeludo, eu teria vergonha de receber esse salário de R$ 7,9 mil. Uma liminar do Tribunal está segurando ele. Está demorando de mais. A Câmara está muito devagar”, analisou.

GASTOS DESNECESSÁRIOS

Lucena também criticou os gastos desnecessários realizados pela Câmara de Vilhena. Ele citou os mais de R$ 3 milhões com a reforma do Legislativo, aditivos para aquisição de espelho, mobiliário e jardinagem, e construção do muro ao redor do prédio. Relembre AQUI

“Em 50 dias que fiquei lá, suspendemos salários de 8 vereadores presos, não tivemos gasolina, carro e devolvemos R$ 500 mil para a Previdência. Eles estão gastando mais de R$ 3 milhões com uma nova Câmara, sei lá se inclui o ‘muro de Berlin’, depois aditivos para mobiliário e paisagismo, e agora a absolvição do Célio Batista. Na minha opinião, a Câmara deveria ser mais atuante e evitar gastos desnecessários num momento difícil que atravessa a saúde pública, por exemplo”, disse.

CASO DOS CELULARES

Especificamente sobre os celulares, que a Câmara de Vilhena vai pagar R$ 148 mil para a empresa Telefônica Brasil por 23 linhas telefônicas para os parlamentares até o final do mandato. Assim Lucena avaliou: “Hoje você coloca R$ 50,00 de crédito, incluindo internet. Desnecessário o vereador ter esse celular gastando o dinheiro do povo. Pior ainda essa tal verba indenizatória de R$ 3 mil para cada um que deveria ser suspensa. É uma vergonha do que está acontecendo em Vilhena”, lamentou. Relembre AQUI

NOTA 4

O ex-vereador encerrou a entrevista dizendo que “dou à atual legislatura nota 4. Não merece mais do isso. É fraca. A mudança de pessoas foi grande, mas é fraca pelas atitudes que estão tomando”.

O Extra de Rondônia deixa espaço à disposição dos parlamentares para eventuais esclarecimentos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia