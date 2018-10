Final da Taça Aciv de Futebol Society acontece neste sábado

Neste sábado, 20, acontece a final do campeonato Taça Aciv de Futebol Society em Vilhena. As decisões serão no Clube da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena. Durante o certame esportivo haverá vários sorteios brindes.

Antes das decisões, duas partidas amistosas acontecerão. Uma entre times femininos e outro entre o time da Aciv sênior e AABB. Na sequencia, acontece, a primeira final valendo o titulo pelo veterano entre a equipe Mecânica do Valdo e a equipe anfitriã Aciv.

A outra final será pela categoria aberto entre as equipes Trator Campo/Comercial Mariano x Rec/Vilhena Tintas/Quero gás.

Confira o horário das finais:

Veterano: Aciv x Mecânico do Valdo/Cemetra/ATFC (16h40)

Aberto: Trator campo/Comercial Mariano X Rec/ Vilhena tintas/ Quero gás/ super Pão (17h50)

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia