Motociclista se distrai olhando acidente e acaba provocando outro

O duplo acidente ocorreu no final da manhã desta sexta-feira, 19, no cruzamento da Rua 1516 com a Avenida Vitória Régia (1705), no Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com testemunhas, uma jovem de 15 anos conduzia uma motoneta Honda Biz, pela 1705, sentido BR-364, quando perdeu o controle ao tentar desviar de um carro e acabou avançando sobre o canteiro lateral da via e se chocando contra um muro.

Neste exato momento, o piloto de uma Honda Pop, cruzava a avenida, sentido Parque de Exposições e se distraiu observando o acidente da adolescente, sendo atingido violentamente por uma Honda CG Titan, cuja condutora seguia pela 1705, sentido Perimetral.

Duas Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para conduzir as três vítimas, que sofreram diversos ferimentos, ao pronto-socorro.

A polícia Militar realizou a segurança na via, para o atendimento aos feridos.

Texto e fotos: Extra de Rondônia