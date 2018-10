Projeto Sebrae itinerante vai atender 38 municípios; Vilhena e Cabixi serão contemplados

A promoção do empreendedorismo é a missão do Sebrae em Rondônia e seus colaboradores anualmente firmam o compromisso de atingir metas mobilizadoras.

O portfólio de serviços oferece orientações, palestras e tecnologias que atenderam mais de 19 mil empresas no nosso Estado em 2017. Em busca da ampliação deste resultado, a partir do dia 22 de outubro várias equipes de funcionários farão consultorias presenciais para incentivar as empresas que não tiveram relacionamento com o Sebrae no ano de 2018.

O apoio e as parcerias de prefeituras municipais, associações empresariais, salas do empreendedor, agentes financeiros e entidades de classe têm constituído a grande plataforma de atendimento dos mutirões itinerantes do Sebrae.

Na fase atual, esses mutirões serão compostos por uma ação conjunta de maior abrangência. Por estarem distantes de cidades-polo, os pequenos negócios serão acolhidos por essa ação, que permitirá acesso aos produtos e serviços oferecidos pelo Sebrae em um único espaço de apoio.

Nessas localidades serão promovidos, sem qualquer custo para os atendidos, o empreendedorismo e a formalização de empreendedores individuais, incentivando-os a regularizarem suas atividades. Com o apoio da rede de parceiros, serão realizados atendimentos e horas de consultoria de forma integradora, com inovação em gestão para empresas e empreendedores de 38 municípios.

Na primeira jornada de atendimento, de 22 a 26 de outubro, serão assistidos os municípios de Cacoal, Jaru, Buritis, Parecis, Primavera, São Felipe, Pimenta Bueno, Guajará-Mirim, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Vilhena e Cabixi.

As equipes, nesta fase inicial, terão 27 colaboradores e o suporte com outros 13 nos escritórios regionais. Em todo cenário de atuação, levando em consideração os demais municípios, serão 43 colaboradores nas equipes itinerantes.

Nessa ação, durante as próximas quatro semanas, o Sebrae estará ampliando o atendimento, é uma oportunidade única para os empresários terem consultorias gratuitas para seus negócios.

Para saber mais sobre ações itinerantes e atividades correlatas do Sebrae, acesse o site www.sebrae.ro, entre em contato com nossa Central de Relacionamento pelo número 0800 570 0800 ou pelo WhatsApp: (69) 98130-5656.

Fonte: Assessoria

Fotos: Divulgação