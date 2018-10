Vilhena terá show de Mariana Fagundes em dezembro

No dia, 07 de dezembro, a cantora sertaneja Mariana Fagundes estará em Vilhena para realizar um mega show na praça de alimentação do parque de exposições Ovídio Miranda de Brito.

Mariana se apresentou na última edição da Expovil, levando o público a loucura com os sucessos “É só me Chamar”, “Judia”, “Agora Chora”, “Tô Ficando Louca” e “Simbora Beber”, todos de sua autoria. Suas composições contam com mais de 20 milhões de visualizações no You tube.

E nos dias 09 e 10 de novembro, acontece o dia “D” para a venda de ingressos a preços promocionais, sendo pista R$ 20,00, vip R$ 40,00 e camarote para 10 Pessoas R$ 600,00. Mais informações sobre o show ou venda de ingressos entrar em contato através do telefone 9 9280-9112.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação