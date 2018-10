Apoiadores do Coronel Marcos Rocha intensificam campanha no Cone Sul

Na manhã deste sábado, 20, Nilton Gomes e Alexsandro Pereira, coordenadores da campanha do Coronel Marcos Rocha, candidato ao governo de Rondônia, enviaram nota a redação do Extra de Rondônia, onde falaram sobre a intensificação da campanha no Cone Sul.

De acordo com os coordenadores, uma equipe de apoiadores está percorrendo todos os bairros de Vilhena e área rural, levado às propostas do candidato a comunidade. Além disso, haverá Pit Stop com distribuição de material de Campanha em todos os semáforos de Vilhena.

No próximo sábado, 27, os coordenadores irão realizar uma carreata em Vilhena, com todos os apoiadores das sete cidades do Cone Sul. A concentração será na Avenida Major Amante, na antiga delegacia de Polícia Civil, a partir das 17 horas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação