Cão descontrolado ataca a própria dona e é sacrificado pela PM em Chupinguaia

Na tarde de sexta-feira, 19, uma guarnição da Polícia Militar foi chamada pela dona de um cachorro de grande porte, que apresentava múltiplas lesões nos antebraços e que segundo a mesma, haviam sido causadas quando ela tentou capturar o cão, que escapou e passou a atacar as pessoas na rua.

de acordo com o registro da ocorrência, após conduziram mulher ao hospital, os militares tentaram capturar o animal que avançou contra a guarnição e empreendeu fuga por várias ruas da cidade, avançando também contra adultos e crianças.

Devido o descontrole do animal, os militares solicitaram que as pessoas ficassem dentro dos comércios com as portas fechadas e o tocaram para uma área sem movimento, onde este, que estava muito agitado, foi baleado por duas vezes, mas mesmo assim empreendia fuga.

Após várias tentativas, em fim foi possível encurralar o animal em um terreno baldio e sacrificá-lo, devido não haver possibilidades de captura.

Texto: Extra Rondônia

Foto: Ilustrativa