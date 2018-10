COLORADO: carro da prefeitura se envolve em acidente; uma pessoa ficou ferida

Acidente envolvendo um carro Chevrolet Montana e uma moto Honda Pop 100, aconteceu neste sábado, 20, por volta das 10h20, no centro de Colorado.

De acordo com informações, a condutora da motoneta, seguia pela Avenida Paulo de Assis Ribeiro, quando colidiu com o carro que pertence à prefeitura de Colorado, no qual o motorista transitava pela Avenida Marechal Rondon.

O carro que pertence a Semusa, estava fazendo divulgação de campanha de vacinação antirrábica.

A motoqueira foi levada para o hospital municipal com suspeita de fratura no pé, entre outras escoriações.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia