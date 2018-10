Corpo de cunhado de Confúcio Moura que caiu no rio Machadinho é encontrado

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram na tarde deste sábado, 20, o corpo do cunhado do senador eleito Confúcio Moura.

O médico Marciano Rafael da Silveira desapareceu na noite de sexta-feira, 19, enquanto atravessava o rio Machado, próximo a cachoeira 2 de Novembro, no município de Machadinho do Oeste.

A vítima estava com amigos e familiares a caminho de uma fazenda no distrito de Tabajara, quando a balsa encalhou e após algum tempo o médico acabou caindo na água e desaparecendo.

Fonte: Jornal Correio do Vale

Foto: Divulgação