Dupla armada assalta mercado e clientes no Jardim Primavera

O fato aconteceu na tarde deste sábado, 20, no Supercado Super Mais, localizado na Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Policia Militar (PM) foi chamada no endereço citado, onde o gerente relatou que dois homens, sendo um de estatura média, de cor moreno claro, trajando calça Jeans e blusa clara, o outro de calça e camisa do flamengo, alto de cor branca, este de posse de uma arma fogo aparentando ser revolver calibre 38 e anunciou o assalto.

Os ladrões ordenaram que as vítimas deitassem no chão e subtraiu mediante forte ameaça R$ 300,00 em dinheiro de um caixa. Além disso, os marginais roubaram pertences pessoais de clientes que estavam no local.

Após cometerem o crime, os bandidos fugiram numa moto Honda de cor vermelha aparentando ser CG Titan, tomando rumo ignorado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração