É DOMINGO: paróquia auxiliadora convida vilhenenses para “Encontro de Famílias” com palestra de Rodrigo Ferreira; vídeos

A Pastoral Familiar Brasil convida a todos os vilhenenses para o “Encontro de Famílias” que será realizado neste domingo, 21, na Igreja Auxiliadora.

Com o tema “As famílias e seus desafios”, o encontro terá como palestrante o paulista Rodrigo Ferreira, que também é músico.

O encontro inicia às 08h com a missa e finaliza às 17h.

Rodrigo chegou à Vilhena na sexta-feira, e já neste sábado, 20, iniciou uma palestra direcionada aos jovens.

QUEM É RODRIGO FERREIRA?

Nasceu em São Bernardo do Campo, São Paulo. É fundador da comunidade “Missão Louvor e Glória”, que desde 1996 faz um trabalho de evangelização no Brasil e no exterior.

Com o tempo, se transformou em uma grande missão de evangelização, a qual já atua nos Estados Unidos, Angola, Portugal e no Japão. Em 2015, Rodrigo cantou a música “Só temos hoje para amar”, de sua autoria, ao lado de Michel Teló.

https://

>>> VEJA O VÍDEO DA MÚSICA “SÓ TEMOS HOJE PARA AMAR”

https://

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia