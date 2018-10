Foragido da justiça se hospeda em hotel e paga conta com depósito de envelope vazio

Na sexta-feira, 19, o recepcionista de um hotel de Vilhena, chamou a Polícia Militar para denunciar que havia acabado de sofre um golpe de uma cliente, que efetuou o pagamento da conta com o depósito de um envelope vazio.

De acordo com o registro da ocorrência, após passar 15 dias hospedado no local, o cliente, identificado como Maciel dos Santos Pires, que adquiriu um débito de R$ 822,00 com diárias, alimentação e lavanderia, pagou a conta via depósito e apresentou o comprovante ao recepcionista.

Após comprovar o golpe, o funcionário descobriu que o cliente já estava hospedado em outro hotel e comunicou a polícia, que foi até o estabelecimento, porém, este havia acabado de sair.

A guarnição se informou das características físicas do suspeito, que acabou sendo localizado nas proximidades e em consulta nominal, foi constatado se tratar de um foragido da justiça, que tinha um mandado de prisão expedido pela 2º Vara Criminal de Vilhena.

Diante dos fatos, foi dado cumprimento ao mandado, sendo Maciel apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa