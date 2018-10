Jovem tem motoneta furtada em frente danceteria em Vilhena

O furto ocorreu durante a noite de sexta-feira, 19, em frente uma danceteria localizada na Rua Jucelino Kubichek, no Centro de Vilhena.

De acordo com o proprietário de uma motoneta Honda Biz, de cor branca, com placa NDM-5573, o mesmo estacionou o veículo no local por volta das 22h40 e ao sair, já durante a madrugada deste sábado, não o encontrou mais.

Guarnições da Polícia Militar realizaram diligências, porém, até o momento o veículo não foi localizado.

Texto: extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa